«Торонто» поместил игрока с зарплатой в $ 5,625 млн в долгосрочный список травмированных
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«Торонто» поместил защитника Джейка Маззина в долгосрочный список травмированных, сообщает журналист Джеймс Миртл в своей соцсети. Также в список травмированных попал тафгай Кайл Клиффорд.
33-летний защитник в текущем сезоне-2022/2023 регулярного чемпионата НХЛ провёл четыре матча, в которых набрал одно очко за результативную передачу и записал на свой счёт две штрафные минуты. Показатель полезности составил «0».
Маззин имеет контракт с «Торонто» с кэпхитом $ 5,625 млн. За карьеру в НХЛ игрок обороны провёл 683 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 294 (69+225) очка. В плей-офф на счету канадца 72 матча и 28 (11+17) очков. Маззин является обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2013/2014 в составе «Лос-Анджелес Кингз».
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