В «Вашингтоне» сильно пожалеют о решении отпустить российского вратаря на рынок свободных агентов? Болельщики «листьев» в этом уверены.

«Даже не верится, что у нас есть Самсонов!» Канадские фанаты боготворят русского вратаря

Решение «Торонто Мэйпл Лифс» подписать контракт с российским голкипером Ильёй Самсоновым ещё в межсезонье было воспринято как один из самых интригующих шагов межсезонья. Ранее руководство «Вашингтон Кэпиталз» без тени сомнений отказалось от продолжения сотрудничества с воспитанником магнитогорского хоккея, даже не став делать вратарю квалификационного предложения и сопроводив своё решение словами про то, что «время ожидания уже истекло».

На смену Самсонову «Кэпиталз» подписали свежеиспечённого обладателя Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» канадского вратаря Дарси Кемпера, а 25-летний россиянин после выхода на рынок свободных агентов оказался в стане «кленовых листьев». И надо же такому случиться, что уже в дебютном матче за канадский клуб Илья нанёс поражение бывшей команде, отразив 24 броска из 26, в том числе не позволив отличиться и лучшему российскому снайперу в истории лиги Александру Овечкину.

Кто знает, может быть, именно тот матч зарядил магнитогорца уверенностью в своих силах, а может быть, сказалось и то обстоятельство, что российский голкипер очень быстро остался без какой-либо конкуренции в «Торонто». Канадский вратарь Мэтт Мюррей получил очередную травму уже на самом старте регулярного чемпионата, а швед Эрик Челльгрен пока что выглядит пассажиром в лучшей лиге мира. Таким образом, Самсонов остался безальтернативным первым номером в «Мэйпл Лифс» и пока что пользуется выпавшим шансом восстановить своё реноме в НХЛ на все 100%.

К сегодняшнему матчу с «Виннипег Джетс» россиянин подошёл с тремя победами в трёх официальных матчах после подписания контракта с «Торонто». Старт встречи остался за «реактивщиками», которые открыли счёт уже на пятой минуте первого периода. С первым броском в исполнении Пьер-Люка Дюбуа российский вратарь справился, но сам же канадский нападающий стремительно накатил на пятак и с добивания всё-таки сумел отправить шайбу в ворота Самсонова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как оказалось впоследствии, на этом позитивные события в матче для «Виннипега» оказались исчерпаны. Уже через пять минут сработала одна из самых (если вообще не самая) дорогих бригад большинства в лиге. Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс ассистировали Джону Таваресу, восстановившему равенство на табло.

Особенно классно в этом эпизоде действовал лучший снайпер регулярки-2021/2022 Мэттьюс, сумевший отвоевать шайбу на борту и выложить её на Нюландера, который дальше и вывел Тавареса на заключительный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине второго периода едва не набедокурили защитники хозяев Расмус Сандин и Джастин Холл. Не сумев перевести стрелки, одноклубники столкнулись друг с другом, в результате чего защитник «Виннипега» Нейт Шмидт улучил возможность вылететь один на один с Самсоновым – российский вратарь выиграл рандеву у игрока обороны «Джетс», сумев спасти своих партнёров по команде от долгих и мучительных объяснений с тренерским штабом.

ВИДЕО.

Сейв Самсонова на Шмидте в результате стал одним из основополагающих моментов в победе «Торонто». Через примерно семь минут после спасения россиянина чешский форвард Давид Кемпф вывел «Мэйпл Лифс» вперёд, а следом дубль оформил Таварес, во второй раз в матче использовав большинство. Как и в эпизоде с первым голом канадского нападающего, одним из его ассистентов выступил Мэттьюс, на старте нового сезона чаще раздающий результативные передачи, нежели забивающий самостоятельно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Точку в игре поставил Майкл Бантинг, поразивший пустые ворота «Джетс». Ассистентский хет-трик оформил Мэттьюс, а Самсонов завершил встречу с 30 отражёнными бросками. Для российского голкипера одержанная победа стала четвёртой со старта сезона, что является одним из лучших результатов в истории клуба для новичков команды. Рекорд «Мэйпл Лифс» принадлежит Дамьену Роудсу и Фрэнку Маккулу, которые выиграли шесть своих первых матчей кряду в составе «кленовых листьев».

«Не знаю, что случилось с Самсоновым в Вашингтоне. Парень, выбранный в первом раунде драфта НХЛ, — реальный талант. Здесь у него есть шанс оставить свой след», — написал один из болельщиков канадской команды. «Даже не верится, что у нас есть Илья Самсонов», — вторил ему другой фанат «кленовых листьев». «У Ильи в «Торонто» будет отличная история. «Вашингтон» совершил огромную ошибку, подарив его «листьям», — выразил уверенность ещё один болельщик канадской команды.

После завершения матча россиянин ещё и успел покорить сердца канадских корреспондентов, очень кратко и предельно ёмко ответив на довольно банальный вопрос в миксте, что больше всего ему понравилось в сегодняшней победе. «Победа. Это лёгкий выбор», — ответил Самсонов, продолжив захватывать одну из самых требовательных публик в североамериканской лиге.