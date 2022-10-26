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Главный тренер «Далласа»: Гурьянов уже не молодой игрок и должен оправдывать ожидания

Главный тренер «Далласа»: Гурьянов уже не молодой игрок и должен оправдывать ожидания
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался о проблемах в игре российского форварда «звёзд» Дениса Гурьянова. 25-летний нападающий не набрал очков в шести матчах сезона НХЛ. Игру с «Оттавой» россиянин пропустил по решению тренера. В сегодняшней игре с «Бостоном» нападающий очков не набрал и отметился двумя штрафными минутами.

«Он знает, что должен оправдывать ожидания. Если он это сделает, то мы постараемся его вознаградить. Ну а нет, так нет. В его игре есть хорошие моменты, но это уже не молодой игрок. Опытные ребята, которые хотят зарекомендовать себя в этой лиге, должны показывать свою лучшую игру каждый вечер. Прямо сейчас мы видим только проблески хорошей игры, но нам нужно нечто большее», – цитирует Дебура The Athletic.

Гурьянов в межсезонье подписал новое соглашение с «Далласом» на один год с кэпхитом $ 2,9 млн. Уроженец Тольятти за свою заокеанскую карьеру в регулярном сезоне провёл 219 матчей, в которых забросил 44 шайбы и отдал 50 результативных передач при показателе полезности «+2».

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