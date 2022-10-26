Журналист: НХЛ не считает Малкина в числе 100 величайших игроков, но он будет в Зале славы

Журналист The Hockey Writers Кайл Гайп прокомментировал попадание российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в топ-10 лучших европейских игроков в истории НХЛ. Форвард занял 10-е место.



«НХЛ может не считать Евгения Малкина одним из 100 величайших игроков всех времён, но он, безусловно, входит в число 10 лучших европейских форвардов, которые когда-либо играли. За свои 16 с лишним сезонов он забил более чем 440 голов, набрав 1140+ очков в 1000+ встречах, что в среднем составляет примерно 1,17 очка за матч. Он выиграл «Колдер Трофи» в 2007 году, а также два «Арт Росс Трофи» и один «Харт Трофи».



Малкин был лучшим в годы своего расцвета, набрав 168 очков в 162 матчах плей-офф и выиграв «Конн Смайт Трофи» в 2009 году как MVP плей-офф. В 2017 году, когда его «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли, Малкин лидировал в гонке бомбардиров плей-офф с 28 очками. Он также выступает на элитном уровне, когда его товарищ по команде Сидни Кросби отсутствует из-за травмы. В сезоне-2011/2012, когда Кросби провёл 22 встречи, Малкин забил 50 голов и набрал 109 очков, став лучшим в лиге.



Если и есть один знак вопроса в карьере Малкина, так это его собственная способность оставаться в игре. За 13+ сезонов он сыграл во всех 82 матчах всего дважды. Но, несмотря на свои травмы, он является одним из самых динамичных игроков своего поколения и будет внесён в Зал хоккейной славы, когда появится возможность внести его туда», — приводит слова Гайпа The Hockey Writers.

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