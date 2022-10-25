Сайт НХЛ: Артемий «Хлебушек» Панарин попал в топ игроков НХЛ с самыми странными прозвищами

Журналист официального сайта НХЛ Дэн О'Лири составил список из хоккеистов Национальной хоккейной лиги с самыми странными прозвищами. Появление этого топа связано с дебютом защитника «Монреаль Канадиенс» Арбера Джекая, которого зовут Вай-фай.



В список попал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Его прозвище — Хлебушек.



Все представители рейтинга:



— Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — Хлебушек (Bread Man);

— Шейн Гостисбер («Аризона Койотс») — Призрачный медведь (Ghost Bear);

— Уэйн Симмондс («Торонто Мэйпл Лифс») — Поезд Уэйн (Wayne Train);

— Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд») — Цветок (Flower);

— Джо Торнтон (без клуба) — Джамбо (Jumbo);

— Пэт Марун («Тампа-Бэй Лайтнинг») — Биг Риг, что можно перевести как «автопоезд»/«большой рог» (Big Rig);

— Чарли Макэвой («Бостон Брюинз») — Чаки Яркие Огни (Chucky Bright Lights);

— Джастин Уильямс (завершил карьеру) — Мистер Седьмой Матч (Mr. Game 7);

— Хенрик Лундквист (завершил карьеру) — Король Хенрик (King Henrik).