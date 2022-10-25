Сайт НХЛ: Артемий «Хлебушек» Панарин попал в топ игроков НХЛ с самыми странными прозвищами

Журналист официального сайта НХЛ Дэн О'Лири составил список из хоккеистов Национальной хоккейной лиги с самыми странными прозвищами. Появление этого топа связано с дебютом защитника «Монреаль Канадиенс» Арбера Джекая, которого зовут Вай-фай.
В список попал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Его прозвище — Хлебушек.
Все представители рейтинга:
— Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — Хлебушек (Bread Man);
— Шейн Гостисбер («Аризона Койотс») — Призрачный медведь (Ghost Bear);
— Уэйн Симмондс («Торонто Мэйпл Лифс») — Поезд Уэйн (Wayne Train);
— Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд») — Цветок (Flower);
— Джо Торнтон (без клуба) — Джамбо (Jumbo);
— Пэт Марун («Тампа-Бэй Лайтнинг») — Биг Риг, что можно перевести как «автопоезд»/«большой рог» (Big Rig);
— Чарли Макэвой («Бостон Брюинз») — Чаки Яркие Огни (Chucky Bright Lights);
— Джастин Уильямс (завершил карьеру) — Мистер Седьмой Матч (Mr. Game 7);
— Хенрик Лундквист (завершил карьеру) — Король Хенрик (King Henrik).
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