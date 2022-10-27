Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» переиграть «Сент-Луис», у Барбашёва – «-1»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 7-й минуте счёт открыл Дарнелл Нурс после пасов Уооррена Фёгеле и Ессе Пульюярви. Сравнять хозяевам удалось только на последней минуте второго периода. Забил тогда Райан О'Райлли, которому ассистировали Джастин Фолк и Брэйден Шенн. На 54-й минуте за гостей забил Райан Ньюджент-Хопкинс. Результативными пасами в этой атаке отметились Коннор Макдэвид и Зак Хайман. Итоговый счёт установил на последней минуте матча Зак Хайман с передач Леона Драйзайтля и Эвандера Кейна.



Российские нападающие Алексей Торопченко и Владимир Тарасенко очков не набрали, а вот Иван Барбашёв заработал коэффициент полезности «-1».