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Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» переиграть «Сент-Луис», у Барбашёва – «-1»

Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» переиграть «Сент-Луис», у Барбашёва – «-1»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 7-й минуте счёт открыл Дарнелл Нурс после пасов Уооррена Фёгеле и Ессе Пульюярви. Сравнять хозяевам удалось только на последней минуте второго периода. Забил тогда Райан О'Райлли, которому ассистировали Джастин Фолк и Брэйден Шенн. На 54-й минуте за гостей забил Райан Ньюджент-Хопкинс. Результативными пасами в этой атаке отметились Коннор Макдэвид и Зак Хайман. Итоговый счёт установил на последней минуте матча Зак Хайман с передач Леона Драйзайтля и Эвандера Кейна.

Российские нападающие Алексей Торопченко и Владимир Тарасенко очков не набрали, а вот Иван Барбашёв заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2022, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Нурс (Фёгеле, Пульюярви) – 06:07 (5x5)   1:1 О'Райлли (Фолк, Шенн) – 39:55 (5x4)   1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 53:44 (5x5)   1:3 Хайман (Драйзайтль, Кейн) – 59:33 (en)
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