Сергачёв и Кучеров забили по голу за две минуты матча с «Анахаймом»

В эти минуты в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».



На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 2:1.



Сначала на 18-й минуте за гостей отличился российский защитник Михаил Сергачёв, благодаря голу которого команда сравняла счёт. Ему ассистировали Ник Пол и Ник Пербикс. А спустя минуту забил другой россиянин Никита Кучеров. Его же гол уже вывел гостей вперёд в этом матче. С пасами ему помогли Виктор Хедман и Филипп Майерс.



За хозяев первый гол в матче забил Тревор Зеграс на 15-й минуте. Ему ассистировали россиянин Дмитрий Куликов и Трой Терри.