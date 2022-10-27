Сергачёв и Кучеров забили по голу за две минуты матча с «Анахаймом»
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В эти минуты в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 2:1.
Сначала на 18-й минуте за гостей отличился российский защитник Михаил Сергачёв, благодаря голу которого команда сравняла счёт. Ему ассистировали Ник Пол и Ник Пербикс. А спустя минуту забил другой россиянин Никита Кучеров. Его же гол уже вывел гостей вперёд в этом матче. С пасами ему помогли Виктор Хедман и Филипп Майерс.
За хозяев первый гол в матче забил Тревор Зеграс на 15-й минуте. Ему ассистировали россиянин Дмитрий Куликов и Трой Терри.
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