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Форвард «Металлурга» Чибисов получил звание «Заслуженный мастер спорта России»

Форвард «Металлурга» Чибисов получил звание «Заслуженный мастер спорта России»
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Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов получил звание «Заслуженный мастер спорта России», сообщает официальный телеграм-канал магнитогорцев.

Отметим, что удостоверение и значок «Заслуженный мастер спорта» вручал бывший форвард «Магнитки» Сергей Мозякин.

Фото: https://t.me/metallurgmgn

Андрей Чибисов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за магнитогорский клуб 19 игр, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач, набрав 11 очков при показателе полезности «+9».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард сыграл 397 игр, в которых забросил 72 шайбы и отдал 92 результативные передачи, набрав 164 очка. Уроженец Прокопьевска является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

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