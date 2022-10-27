«Овечкин — это не просто бросок в одно касание». Дебур — об игре форварда «Вашингтона»

Главный тренер клуба НХЛ «Даллас» Питер Дебур прокомментировал игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в преддверии матча «Далласа» и «Вашингтона» (в ночь на 28 октября, в 3:30 мск).

«Мы говорим об Овечкине и его броске в одно касание, но посмотрите на его работу от смены к смене при игре «пять на пять». Это намного больше. Голы — это конечный результат. Посмотрите на его игру при его габаритах. Он стал обладателем Кубка Стэнли не просто как игрок, который только бросает в одно касание», — приводит слова Дебура журналист Бен Рэби в своём «твиттере».

Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «столичных» семь игр, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.