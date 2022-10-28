«Ванкувер» обменял двух хоккеистов в «Бостон» на нападающего Джека Студничку

«Ванкувер Кэнакс» и «Бостон Брюинз» произвели обмен хоккеистами, сообщает официальный сайт НХЛ. В стан канадцев отправился нападающий Джек Студничка. В обратном направлении проследовали голкипер Майкл Дипьетро и защитник Джонатан Миренберг.
23-летний форвард Студничка в текущем сезоне принял участие в одном матче, в котором набранными очками не отметился, заработав четыре штрафные минуты. Всего в НХЛ на счету нападающего семь (1+6) очков в 38 играх за «Бостон». Голкипер Дипьетро за четыре года в «Ванкувере» провёл всего три матча, в которых процент отражённых бросков составил всего 77,1%. 19-летний шведский защитник Миренберг не имеет опыта игры в НХЛ и выступает в Шведской хоккейной лиге.
«Ванкувер» одержал одну победу в восьми стартовых матчах сезона, «Бостон» потерпел лишь одно поражение из восьми встреч.
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