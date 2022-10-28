«Спартак» выменял из «Сочи» нападающего системы «Сент-Луиса»

«Спартак» произвёл обмен с ХК «Сочи», сообщает телеграм-канал москвичей.

Отмечается, что красно-белые отдали форварда Тимура Хафизова, взамен получив спортивные права на 20-летнего нападающего Андрея Баканова. Новобранец «Спартака» в это время играет за океаном в системе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Напомним, 20-летний Баканов ранее два года выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи». Всего в НХЛ нападающий провёл 56 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал две результативные передачи, суммарно набрав девять очков. Кроме того, на его счету есть выступления за юниорскую, молодёжную и олимпийскую сборные России. Перед нынешним сезоном Баканов успешно прошёл просмотр в «Сент-Луисе», подписав контракт с фарм-клубом «Спрингфилд Фэлконс» из АХЛ.