«Спартак» выменял из «Сочи» нападающего системы «Сент-Луиса»

«Спартак» произвёл обмен с ХК «Сочи», сообщает телеграм-канал москвичей.
Отмечается, что красно-белые отдали форварда Тимура Хафизова, взамен получив спортивные права на 20-летнего нападающего Андрея Баканова. Новобранец «Спартака» в это время играет за океаном в системе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз».
Напомним, 20-летний Баканов ранее два года выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи». Всего в НХЛ нападающий провёл 56 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал две результативные передачи, суммарно набрав девять очков. Кроме того, на его счету есть выступления за юниорскую, молодёжную и олимпийскую сборные России. Перед нынешним сезоном Баканов успешно прошёл просмотр в «Сент-Луисе», подписав контракт с фарм-клубом «Спрингфилд Фэлконс» из АХЛ.
- 28 октября 2022
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