Бывший нападающий «Авангарда» Свитов рассказал о своей роли в тренерском штабе команды

Бывший нападающий «Авангарда» Александр Свитов рассказал о своей роли в тренерском штабе омской команды.
«На данный момент помогаю тренерскому штабу в тренировочном процессе, с ребятами общаюсь, где-то какие-то моменты по игре подсказываю. Также занимаюсь просмотром видео и разбором прошедших матчей. Работаем с центральными нападающими на точке вбрасывания. В первую очередь хочу донести, что вбрасывания — это один из важнейших элементов игры. Если ты проигрываешь вбрасывание в своей зоне, то приходится много обороняться.
Корбан Найт один из лучших центральных нападающих в лиге? Да, он хорошо играет на вбрасываниях не за счёт большого размаха, а короткими розыгрышами выигрывает шайбу. У него здорово получается, приятно на это смотреть», — сказал Свитов в интервью пресс-службе «Авангарда».
Напомним, Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда» в июле 2022 года, а сейчас полноценно участвует в тренировочном процессе омского клуба.
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