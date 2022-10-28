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Бывший нападающий «Авангарда» Свитов рассказал о своей роли в тренерском штабе команды

Бывший нападающий «Авангарда» Свитов рассказал о своей роли в тренерском штабе команды
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Бывший нападающий «Авангарда» Александр Свитов рассказал о своей роли в тренерском штабе омской команды.

«На данный момент помогаю тренерскому штабу в тренировочном процессе, с ребятами общаюсь, где-то какие-то моменты по игре подсказываю. Также занимаюсь просмотром видео и разбором прошедших матчей. Работаем с центральными нападающими на точке вбрасывания. В первую очередь хочу донести, что вбрасывания — это один из важнейших элементов игры. Если ты проигрываешь вбрасывание в своей зоне, то приходится много обороняться.

Корбан Найт один из лучших центральных нападающих в лиге? Да, он хорошо играет на вбрасываниях не за счёт большого размаха, а короткими розыгрышами выигрывает шайбу. У него здорово получается, приятно на это смотреть», — сказал Свитов в интервью пресс-службе «Авангарда».

Напомним, Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда» в июле 2022 года, а сейчас полноценно участвует в тренировочном процессе омского клуба.

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