«Адмирал» нанёс 14 бросков и выиграл у «Авангарда». Вратарь Серебряков сделал 45 сейвов

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков стал героем матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Авангардом» (1:0 ОТ).

Российский страж ворот отразил все 45 бросков в исполнении омской команды. Кроме того, Серебряков отразил буллит нападающего «ястребов» Сергея Толчинского в овертайме. Это второй шат-аут 26-летнего голкипера в текущем сезоне.

Отметим, что «Адмирал» нанёс всего 14 бросков по воротам Василия Демченко.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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