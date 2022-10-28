«Адмирал» нанёс 14 бросков и выиграл у «Авангарда». Вратарь Серебряков сделал 45 сейвов
Поделиться
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков стал героем матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Авангардом» (1:0 ОТ).
Российский страж ворот отразил все 45 бросков в исполнении омской команды. Кроме того, Серебряков отразил буллит нападающего «ястребов» Сергея Толчинского в овертайме. Это второй шат-аут 26-летнего голкипера в текущем сезоне.
Отметим, что «Адмирал» нанёс всего 14 бросков по воротам Василия Демченко.
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Комментарии
- 28 октября 2022
-
19:02
-
18:54
-
18:43
-
18:41
-
18:12
-
17:50
-
17:26
-
16:59
-
16:37
-
16:28
-
15:43
-
15:26
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:06
-
13:52
-
13:41
-
13:35
-
13:24
-
13:00
-
12:42
-
12:24
-
12:10
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
09:00
-
08:48
-
08:16
Партнерский контент