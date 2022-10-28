«Вашингтон» отправил российского защитника Алексеева в АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского защитника Александра Алексеева в АХЛ для восстановления после травмы, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что 22-летний хоккеист ещё не играл в сезоне-2022/2023. В июне 2022 года Алексеев перенёс операцию на левом плече, из-за чего пропустил старт нового регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошлом сезоне российский защитник сыграл одну встречу за «Вашингтон», не отметившись результативными действиями. Большую часть времени он провёл в фарм-клубе «Кэпиталз» — «Херши Бирс», в составе которого принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата и набрал 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф АХЛ Алексеев отыграл три встречи и отдал одну голевую передачу.



В КХЛ хоккеист известен по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/2021, где он находился в аренде.