Миронов: игроки «Динамо» могут посмотреть друг другу в глаза. Отыгрыш с 1:3 дорогого стоит

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов высказался о поражении в матче со СКА (3:4 Б).

«С одной стороны, хорошо, что отыгрались с 1:3. Это дорогого стоит. Очень нужные качества, когда ты не вешаешь рук и достаёшь что-то из себя, чтобы отыграться. С другой стороны, есть разочарование, что проиграли. Но можно посмотреть друг другу в глаза, что на третий период вышли и отдали всё, чтобы выиграть игру.

Что произошло в первом периоде? Если бы знали ответ на этот вопрос, наверное, мы бы так не играли. Опять произошла эта ситуация. Наверное, где-то стечение обстоятельств — Никишка бросает, ломает клюшку, шайба отскакивает на Яшкина, и он забивает пять на три. У нас так клюшка не ломалась, чтобы шайба отлетала на пустые ворота.

Это вам только кажется, что против Яшкина играли персонально. Он втыкается — мы втыкаемся. Он идёт и бьёт в каждом силовом приёме, ребята тоже ему отвечают. Он играет против нас с особенным настроем? Я думаю, что он на каждый матч так настраивается, он же не только нам забивает или только с нами в силовую борьбу идёт. Понятно, что он провёл здесь отличные сезоны, и это тоже отложилось у него в голове, поэтому он настраивается.

Спасибо лиге, что выбрали на Матч звёзд КХЛ. Здорово и приятно. Но до этого матча ещё работать и работать. Самое важное – это здесь, где игры идут через день, а Матч звёзд — это десертик», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.