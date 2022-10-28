Журналист The Athletic: щелчок Алекса Овечкина остаётся пикантным, как всегда, господи

Журналист The Athletic Саад Юсуф на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о легендарном броске российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Этот щелчок Алекса Овечкина остаётся пикантным, как всегда, господи», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 27 на 28 октября в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда хозяев победила со счётом 2:0.



На счету Овечкина оказалось самое большое игровое время — более 24 минут (24.13), за которое россиянин нанёс семь бросков в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «-1». Капитан «столичных» дважды попал в перекладину.