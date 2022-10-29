Кузьменко с паса Михеева забросил шайбу в ворота «Питтсбурга», это его третий гол в НХЛ

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Питтсбург Пингвинз».



На момент написания новости идёт третий период. В счёте ведут хозяева льда – 3:1.



На 11-й минуте третьей двадцатиминутки отличиться удалось 26-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Андрею Кузьменко, который укрепил преимущество команды в счёте благодаря передачам Люка Шенна и Ильи Михеева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 21-й минуте этого матча Кузьменко ещё отметился и голевой передачей. Он отдал пас перед голом Бо Хорвата.

Отметим, что Кузьменко проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Это его девятая игра за «Ванкувер», ранее он отметился одной заброшенной шайбой – в дебютном матче с «Эдмонтоном», а ещё через одну игру Андрей отдал результативный пас в матче с «Вашингтон Кэпиталз». Во вчерашней встрече с «Сиэтл Кракен» он также забил гол и отдал одну голевую передачу – на соотечественника Илью Михеева.