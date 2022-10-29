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Кузьменко признан третьей звездой матча «Ванкувер» — «Питтсбург»

Кузьменко признан третьей звездой матча «Ванкувер» — «Питтсбург»
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Питтсбург» (5:1).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. На счету форварда гол и голевая передача.

Второй звездой стал голкипер «косаток» Спенсер Мартин, отразивший 34 из 35 бросков по своим воротам. Возглавил тройку форвард хозяев Бо Хорват, оформивший дубль.

В текущем сезоне на счету Кузьменко шесть очков в девяти матчах — три заброшенные шайбы и три результативные передачи. «Ванкувер» после семи подряд поражений на старте сезона НХЛ одержал вторую победу подряд. Напомним, в прошедшее межсезонье с 26-летним российским хоккеистом заключено однолетнее соглашение на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.

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