«Наконец-то забил первый нормальный гол в сезоне». Кузьменко — о шайбе «Питтсбургу»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко шуточно прокомментировал свою третью шайбу в сезоне в ворота «Питтсбурга» (6:2).
«Рад, что забил первый нормальный гол в сезоне. До этого Миллер дважды отдавал мне на пустые ворота (смеётся). Конечно, настроение улучшилось, после того как прервали серию поражений. От игры к игре мы становимся всё сильнее. Побеждать на домашнем льду и на этой арене — это лучшее, что я когда-либо испытывал на данный момент.
Почему перестал говорить по-английски? Ох… моя голова так устаёт. Сначала, когда я приехал в Ванкувер, я был настроен изучать язык каждый день. Но после двух недель моя голова буквально взорвалась, я пока не готов изучать английский», — цитируют нападающего соцсети «Ванкувера».
В текущем сезоне на счету Кузьменко шесть (3+3) очков в девяти матчах. «Ванкувер» после семи подряд поражений на старте сезона НХЛ одержал вторую победу подряд.
- 29 октября 2022
-
09:48
-
09:23
-
08:58
-
08:36
-
07:34
-
07:19
-
06:38
-
04:44
-
04:36
-
04:32
-
03:51
-
03:43
- 28 октября 2022
-
23:49
-
23:39
-
23:33
-
23:14
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:54
-
22:47
-
22:34
-
22:03
-
21:14
-
21:13
-
20:55
-
20:28
-
20:03
-
19:56
-
19:55
-
19:45
-
19:39
-
19:34
-
19:16
-
19:02