«Наконец-то забил первый нормальный гол в сезоне». Кузьменко — о шайбе «Питтсбургу»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко шуточно прокомментировал свою третью шайбу в сезоне в ворота «Питтсбурга» (6:2).

«Рад, что забил первый нормальный гол в сезоне. До этого Миллер дважды отдавал мне на пустые ворота (смеётся). Конечно, настроение улучшилось, после того как прервали серию поражений. От игры к игре мы становимся всё сильнее. Побеждать на домашнем льду и на этой арене — это лучшее, что я когда-либо испытывал на данный момент.

Почему перестал говорить по-английски? Ох… моя голова так устаёт. Сначала, когда я приехал в Ванкувер, я был настроен изучать язык каждый день. Но после двух недель моя голова буквально взорвалась, я пока не готов изучать английский», — цитируют нападающего соцсети «Ванкувера».

В текущем сезоне на счету Кузьменко шесть (3+3) очков в девяти матчах. «Ванкувер» после семи подряд поражений на старте сезона НХЛ одержал вторую победу подряд.