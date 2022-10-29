Вратарь «Вегаса» побил клубный рекорд Марка-Андре Флёри за шесть матчей текущего сезона

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон оформил второй шатаут в сезоне в матче с «Анахаймом» (4:0).
Таким образом, вратарь побил предыдущий клубный рекорд по скорости достижения двух сухих матчей, который принадлежал канадскому вратарю Марку-Андре Флёри, сообщает официальный сайт «рыцарей». В сезоне-2020/2021 Флёри оформил второй шатаут в восьмом матче чемпионата.
25-летний канадский вратарь в текущем сезоне провёл пять матчей, в которых заработал процент отражённых бросков 93,1%. В предыдущем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах команды, в которых одержал 10 побед, процент отражённых бросков составил 91,4%. Также Томпсон сыграл 26 матчей в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса». «Золотые рыцари» в текущем сезоне одержали семь побед в девяти проведённых матчах.
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