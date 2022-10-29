Плющев: СКА напоминает мне «Филадельфию» середины 1970-х годов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев сравнил нынешний стиль игры питерского СКА со стилем «Филадельфии Флайерз» середины 1970-х годов. «Лётчики» стали двукратными обладателями Кубка Стэнли, играя в жёсткий, силовой хоккей. Отдельно специалист упомянул возможное подписание контракта питерского клуба с нападающим Никитой Гусевым.

«СКА составлен из молодых, амбициозных, знающих хоккей ребят, которые хотят доказать, что в этой игре что-то значат. Армейцы мне немного напоминают клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», составленный из молодых «лётчиков» под предводительством Бобби Кларка. Та «Филадельфия» тоже была без звёздных ребят, но имелся хороший, сплочённый коллектив, объединённый единой целью. СКА напоминает эту команду, в каждой игре себя отдаёт полностью. Поэтому и результат налицо. А то, что уровень хоккея у нас упал, — это совершенно однозначно. Многие лидеры лиги, от которых ждали какого-то прорыва, выглядят достаточно невыразительно. Поэтому сказать, что всё зависит от класса СКА, не могу. У питерцев тоже есть свои проблемы.

Нужен ли СКА Гусев? По нынешнему стилю Гусев — не хоккеист СКА. Но руководители армейцев пытаются создать ситуацию, чтобы он вернулся в хоккей. Как я понимаю, в его приобретении никто особой заинтересованности в НХЛ не проявляет. Игра у Никиты своеобразная, ему нужны партнёры, которые будут на него пахать. А СКА, наверное, хочет проявить какую-то благотворительность по отношению к форварду, в знак уважения к его заслугам», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

В прошедшем сезоне Гусев выступал за санкт-петербургский СКА, проведя 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 голевых передач. В плей-офф у него семь голов и девять результативных передач в 16 встречах.