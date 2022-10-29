Крикунов: поменял мнение о московском «Динамо» — должны неплохо сыграть в этом году

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал, что поменял своё мнение о московском «Динамо», высказанное несколько месяцев назад. Напомним, тогда бывший наставник клубов КХЛ говорил, что состав бело-голубых не соответствует уровню, а хорошим результатом уже будет само попадание в плей-офф.

«Конечно, я поменял своё мнение о «Динамо». Ребята молодцы. Они играют, бьются, борются. Мне кажется, они должны неплохо сыграть в этом году.



Так хорошо им удаётся выступать за счёт колоссальной самоотдачи. Они активно прессингуют. И все ребята – молодые, с огромным желанием играть, хотят заявить о себе. Плюс есть хорошее первое звено, которое даёт результат. А остальные поддерживают. Молодёжи дали шанс: используешь его – значит, будешь играть», – сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.

Московское «Динамо» после 24 сыгранных матчей с 32 очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч бело-голубые сыграют 30 октября дома с нижегородским «Торпедо».