Шестёркин повторил достижение «Рейнджерс» 41-летней давности

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:6.
Для «Рейнджерс» эта игра стала шестой с российским голкипером Игорем Шестёркиным в воротах, в которой клуб набирал очки со старта сезона, сообщает пресс-служба НХЛ. Последний раз такое достижение удавалось вратарю «Рейнджерс» Эдди Мио в сезоне-1981/1982. Ещё раньше команда из Нью-Йорка набирала очки в шести и более матчах на старте сезона с голкиперами Джоном Дэвидсоном (в сезоне-1978/1979) и Жилем Виллемюром (дважды в сезонах-1971/1972, 1972/1973).
После этой победы «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков после девяти игр. Следующий матч «Рейнджерс» проведут в ночь на 31 октября с «Аризоной».
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