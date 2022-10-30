«Колорадо» проиграл «Айлендерс», ведя в счёте 3:0. У Георгиева – 39 сейвов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Айлендерс» отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Скотт Мейфилд, Энтони Бовиллье и Брок Нельсон. У «Эвеланш» дубль на счету Эвана Родригеса, ещё по шайбе забросили Микко Рантанен и Алекс Ньюхук.

Примечательно, что к середине первого периода гости вели в счёте – 3:0, однако затем растеряли своё преимущество пропустив пять шайб подряд.

22-летний российский защитник «островитян» Александр Романов провёл на льду 20 минут, за которые успел отметиться результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+3».

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Семён Варламов, отразивший 33 из 47 бросков. Его визави и соотечественник из «Эвеланш» — Александр Георгиев сделал 39 сейвов.