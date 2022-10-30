«Колорадо» проиграл «Айлендерс», ведя в счёте 3:0. У Георгиева – 39 сейвов

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
В составе «Айлендерс» отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Скотт Мейфилд, Энтони Бовиллье и Брок Нельсон. У «Эвеланш» дубль на счету Эвана Родригеса, ещё по шайбе забросили Микко Рантанен и Алекс Ньюхук.
Примечательно, что к середине первого периода гости вели в счёте – 3:0, однако затем растеряли своё преимущество пропустив пять шайб подряд.
22-летний российский защитник «островитян» Александр Романов провёл на льду 20 минут, за которые успел отметиться результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+3».
Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Семён Варламов, отразивший 33 из 47 бросков. Его визави и соотечественник из «Эвеланш» — Александр Георгиев сделал 39 сейвов.
- 30 октября 2022
-
05:42
-
05:22
-
05:06
-
04:27
-
03:16
-
02:50
-
02:00
- 29 октября 2022
-
23:51
-
23:39
-
23:22
-
22:50
-
22:01
-
21:49
-
21:26
-
21:07
-
20:47
-
20:10
-
19:28
-
18:18
-
18:08
-
17:53
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
16:50
-
16:42
-
16:21
-
15:47
-
15:32
-
15:00
-
14:34
-
14:10
-
13:40
-
13:17
-
12:49