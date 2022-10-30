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«Колорадо» проиграл «Айлендерс», ведя в счёте 3:0. У Георгиева – 39 сейвов

«Колорадо» проиграл «Айлендерс», ведя в счёте 3:0. У Георгиева – 39 сейвов
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Айлендерс» отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Скотт Мейфилд, Энтони Бовиллье и Брок Нельсон. У «Эвеланш» дубль на счету Эвана Родригеса, ещё по шайбе забросили Микко Рантанен и Алекс Ньюхук.

Примечательно, что к середине первого периода гости вели в счёте – 3:0, однако затем растеряли своё преимущество пропустив пять шайб подряд.

22-летний российский защитник «островитян» Александр Романов провёл на льду 20 минут, за которые успел отметиться результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+3».

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Семён Варламов, отразивший 33 из 47 бросков. Его визави и соотечественник из «Эвеланш» — Александр Георгиев сделал 39 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Родригес (Рантанен, Лехконен) – 20:46 (5x4)   0:2 Рантанен (Мэнсон) – 27:28 (5x5)   0:3 Родригес (Маккиннон, Тэйвз) – 28:33 (5x5)   1:3 Добсон (Романов, Вальстрём) – 29:53 (5x5)   2:3 Паризе (Пажо, Пулок) – 43:35 (5x5)   3:3 Мейфилд (Барзал, Сизикас) – 50:39 (5x5)   4:3 Бовиллье (Ли) – 50:56 (5x5)   5:3 Нельсон – 58:39 (en)   5:4 Ньюхук (Родригес, Макар) – 59:30 (5x5)
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