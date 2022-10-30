Дадонов пропустил матч с «Сент-Луисом» по решению тренера. Форвард без очков в 8 играх

Российский нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов пропустил матч с «Сент-Луисом» по решению тренера, сообщает пресс-служба канадского клуба. Форвард не набрал ни одного очка за восемь проведённых матчей в составе «Канадиенс», заработав показатель полезности «-3».
Напомним, в прошедшее межсезонье 33-летнего российского нападающего обменяли из «Вегас Голден Найтс» в «Монреаль» на 36-летнего канадского защитника Ши Уэбера. Канадец фактически завершил карьеру из-за травм и вряд ли примет участие в матчах НХЛ.
В прошлом сезоне Дадонов провёл за «Вегас» 78 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 20 шайб и отдал 23 результативные передачи. Напомним, трёхлетний контракт Дадонова истекает по окончании сезона-2022/2023. Согласно ему он зарабатывает $ 5 млн в год.
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