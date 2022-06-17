Громкая сделка в НХЛ. Ненужного русского форварда обменяли на именитого канадца

«Вегас» будет платить Уэберу на $ 3 млн больше, чем Дадонову, но под потолком у «рыцарей» теперь стало свободнее.

Сезон-2021/2022 в НХЛ ещё не закончился, но многие команды, которые уже давно ни за что не борются, вовсю ведут подготовку к следующему чемпионату. Одной из таких команд является «Вегас». «Рыцари» впервые в своей короткой, но уже довольно яркой истории не попали в плей-офф, после чего ожидаемо расстались с главным тренером Питером Дебуром. Спустя почти месяц после его увольнения «Голден Найтс» обзавелись новым наставником. Им стал экс-тренер «Бостона» Брюс Кэссиди, который также лишился предыдущего места работы по окончании этого сезона.

Завершив преобразование тренерского штаба, в «Вегасе» взялись за игроков основной команды. «Рыцари» стали участниками первого в ещё официально не начавшемся межсезонье обмена. При этом сделка получилась громкой – российский форвард Евгений Дадонов был отправлен в «Монреаль», а в обратном направлении последовал капитан «Канадиенс» Ши Уэбер.

Главным выгодоприобретателем в этой сделке, конечно же, являются «Голден Найтс», которые пытались обменять Дадонова ещё в марте. Тогда «рыцари» на флажке дедлайна обменов успели объявить о сделке с «Анахаймом» — в Калифорнию вместе с Евгением должен был отправиться условный выбор во втором раунде драфта-2023, а «рыцарям» бы перешли права на Райана Кеслера и Джона Мура. Однако НХЛ аннулировала сделку, поскольку контракт россиянина включал частичный запрет на обмен, где «Дакс» числились в качестве нежелательных команд.

Дадонов в этой ситуации поступил как настоящий профессионал – не затаил обиду на клуб, которому фактически оказался не нужен, и ударно провёл концовку сезона, набрав 16 очков в оставшихся 16 матчах регулярки. Однако было очевидно, что в следующем сезоне Евгения в «Вегасе» не будет – из-за сильно напирающего потолка зарплат «рыцари» должны были с кем-то расстаться, и россиянин, чей кэпхит съедает $ 5 млн из общей платёжки, в этой ситуации стал для них лишним.

При этом и с менее тяжёлым контрактом Дадонов всё равно не остался бы в «Голден Найтс». Даже с учётом поднятого на $ 1 млн потолка зарплат у «Вегаса» катастрофически не хватает денег на продление свободных агентов – ОСА Кигана Колесара, Николя Руа, Бретта Хаудена и Николаса Хага и НСА Маттиаса Янмарка и Райлли Смита.

Поэтому приобретение Уэбера – важный ход руководства «рыцарей» для сохранения хотя бы кого-нибудь из этого списка. Даже несмотря на то что контракт защитника почти на $ 3 млн больше (и на три года дольше), чем у Дадонова, под потолком он учитываться не будет – именитый канадец провёл весь предыдущий сезон в списке травмированных и, видимо, больше оттуда не выберется.

«Монреаль» не стал бы просто так менять своего капитана, даже несмотря на такие же проблемы с потолком, как у «Вегаса». А это значит, что Ши как никогда близок к завершению карьеры. Генменеджер «Канадиенс» Кент Хьюз намекает на это практически прямым текстом: «Если бы я думал, что Уэбер вернётся в ближайшее время, мы бы не обменяли его контракт».

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Благодаря этому обмену в запасе у «Вегаса» остаётся примерно $ 5,2 млн. Выгода «Хабс» менее очевидна. Кент Хьюз заявил, что Евгений поможет «Монреалю» в атаке – это правда. Однако под их потолком теперь остаётся чуть менее $ 2 млн. И это практически наверняка означает, что «Канадиенс» ещё поучаствуют в крупных обменах, ведь на эти деньги они никак не продлят двух важных ОСА.

Евгений Дадонов Фото: Getty Images

Один из них – форвард Рем Питлик. «Хабс» забрали его в январе после того, как он был выставлен на драфт отказов «Миннесотой». Питлик очень быстро влился в коллектив и стал его важной частью – с момента дебюта 25-летнего нападающего в «Монреале» больше очков, чем он (26), набрали только Майк Хоффман (27), Коул Кофилд (36) и Ник Судзуки (42).

Другой важный свободный агент – российский защитник Александр Романов. В «Канадиенс» не раз говорили, что связывают большие надежды с 22-летним игроком, который в прошедшем сезоне вошёл в число ключевых игроков команды и занял место Ши Уэбера в качестве главного специалиста по игре в меньшинстве – Романов занял первое место в «Хабс» по количеству проведённого времени в этой спецбригаде. Оставшихся у «Монреаля» денег не хватит даже на продление одного Александра – его услуги сейчас стоят точно больше $ 2 млн.

Что касается Дадонова, который со второй попытки всё-таки оказался в четвёртой команде за последние три года («Флорида», «Оттава», «Вегас»), то в его карьере наступает важный период. Евгений входит в последний сезон по контракту – от него будет зависеть, где и за сколько россиянин будет играть после своего 34-летия, которое наступит в марте 2023 года. В «Монреале» у нападающего будет отличная возможность вновь стать стабильным игроком топ-6 и продлить своё пребывание в НХЛ ещё на пару-тройку лет.