«Так играть нельзя, мы обязаны быть лучше». Тарасенко — о серии поражений «Сент-Луиса»
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказался о серии поражений команды. Клуб потерпел четыре поражения подряд с общей разницей шайб 7:20. Сегодня на домашней арене «Блюз» уступили «Монреалю» (4:7), Тарасенко забросил свою третью шайбу в сезоне.
«Не вижу смысла говорить о причинах поражений. Так играть нельзя. У нас есть время до следующего матча, чтобы всё исправить. На домашнем льду мы обязаны играть гораздо лучше, это неприемлемо», – приводит слова форварда официальный сайт «блюзменов».
В прошедшей игре с «Монреалем» Тарасенко провёл на льду 16 минут 48 секунд, совершил три броска и два силовых приёма. В следующем матче «Сент-Луис» примет на своём льду «Лос-Анджелес» 1 ноября.
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