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Салливан — о серии поражений «Питтсбурга»: ребята обескуражены, но у них есть гордость

Салливан — о серии поражений «Питтсбурга»: ребята обескуражены, но у них есть гордость
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Тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о серии поражений команды. Сегодня «Пингвинз» уступили «Сиэтлу» со счётом 1:3. Клуб проиграл все четыре выездных матча с общим счётом 6:18. До этого «пингвины» одержали четыре победы в пяти стартовых играх.

«Ребята обескуражены, но у них есть гордость. Они настроены побеждать и чувствуют себя паршиво, когда мы проигрываем несколько матчей кряду. Им не всё равно. Теперь мы должны превратить наше разочарование в решимость и злость. Мы должны хорошо поработать над своей игрой. Я знаю, что у нас хорошая команда. Мы уже много раз доказывали, что способны играть гораздо лучше», – цитирует Салливана официальный сайт клуба.

После девяти матчей в текущем сезоне «Питтсбург» занимает 13-ю строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.

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