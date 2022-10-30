Тренер «Ак Барса»: мы находимся внизу турнирной таблицы, работаем над меньшинством

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».
«Сделали работу над ошибками, работали, разобрали в очередной раз те моменты, которые у нас пока не получаются, в частности, меньшинство. Этот компонент пытаемся улучшить и постараемся исключить ненужные удаления. «Нефтехимик» на предпоследнем месте в таблице «Востока»? Мы и сами находимся внизу турнирной таблицы, не смотрим на позиции других. У нас тоже много пропущенных шайб и отрицательный баланс заброшенных шайб, поэтому надо искать счастье у чужих ворот.
Состав меняется с первой игры, ничего нового в этом нет. Формируем четыре звена, которые должны выходить и показывать красивый, а самое главное, результативный хоккей», — цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.
«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Тренерский штаб перед матчем с нижнекамской командой решил отстранить от основного состава лучшего бомбардира клуба Александра Радулова. Матч с «Нефтехимиком» пройдёт сегодня, 30 октября. Начало — в 17:00 мск.
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