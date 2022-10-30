Джиошвили — о следующем матче «Динамо»: «Магнитка» злой приедет в Москву

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (4:2), рассказал о своём дубле в матче и поделился ожиданиями от игры с магнитогорским «Металлургом» (1 ноября, 19:30 мск).

«Первый дубль за карьеру в КХЛ? Да вообще первый дубль (смеётся). На самом деле редко, но бывали у меня дубли и раньше. А сегодня хорошо, что команда выиграла. Очень рад победе.

Хотелось ли «отмазаться» за пропущенный своей бригадой гол в нашем большинстве? Было неприятно, что пропустили гол, потому что в большинстве не нужно пропускать. Не то что мы хотели «отмазаться», просто надо было забивать и выходить вперёд. Чуть поактивнее сыграли, и получилось так, что шайба попала мне в клюшку и залетела в ворота.

«Торпедо» играет с шайбой, не откидывается. Не могу сказать, что это всегда хорошо, но иногда тяжело играть против них, когда не успеваешь подойти и не успеваешь их накрывать, а иногда наоборот, вместо того чтобы выкинуть шайбу из зоны, они её передерживают, шайба попадает в клюшку, и ты остаёшься в зоне. У каждого свой стиль, они играют неплохо.

Ожидания от матча с лучшим клубом Востока КХЛ? Мы сыграли со СКА, сыграли с «Торпедо» — это очень сильные команды. И «Магнитка» приедет в Москву злой после того, как мы обыграли её в гостях. Нам надо смотреть на свою игру и одной командой идти только вперёд», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Бело-голубые после победы занимают второе место в Западной конференции КХЛ с 34 набранными очками.