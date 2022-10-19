«Никакой звездой себя не чувствую». Большое интервью с теневым героем московского «Динамо»

В юбилейный 15-й сезон КХЛ московское «Динамо» вступало в изрядно обновлённом составе. В межсезонье столичная команда рассталась с большинством высокооплачиваемых хоккеистов, изменив вектор развития и сделав ставку на воспитание собственных кадров. Одним из новичков бело-голубых стал воспитанник московского хоккея выпускник СДЮШОР «Динамо» 2013 года Максим Джиошвили.

Российский нападающий дебютировал в КХЛ ещё в феврале 2016 года, сыграв 10 минут за «Витязь» в заключительном матче регулярного чемпионата с «Северсталью». В следующем сезоне форвард принял участие ещё в шести матчах регулярки КХЛ, после чего на долгие годы завис в клубах Высшей хоккейной лиги. На протяжении последних четырёх сезонов Джиошвили выступал за санкт-петербургское «Динамо», а в межсезонье сумел пробиться в основной состав московского «Динамо», выиграв конкуренцию у множества игроков системы клуба – сначала в лагере развития, а затем и на тренировочном сборе в Нижнем Новгороде.

Не выступавший в течение пяти лет в КХЛ хоккеист с ходу сумел занять место в первом звене команды Алексея Кудашова, образовав стабильное сочетание с Ильёй Каблуковым и Иваном Мурановым. До начала сезона мало кто мог представить, что к середине октября радикально обновлённое «Динамо» будет располагаться на втором месте в Западной конференции, и заслуга Джиошвили в этом командном успехе довольно высока. В последних девяти сыгранных матчах Максим отметился 7 (4+3) результативными действиями, среди которых в том числе оказались спасительные в основное время шайбы в ворота «Салавата Юлаева» (за две секунды до конца третьего периода) и «Северстали» (за пять минут до конца третьего периода).

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 26-летний форвард подробно рассказал о своей карьере, поведал об истинных причинах отъезда в Северную Америку и возвращения из-за океана, вспомнил о дебюте в КХЛ за «Витязь», откровенно рассказал об «отскоке» сборной России в финале Универсиады-2019 и честно ответил на вопросы о том, почему возвращения в КХЛ пришлось ждать долгих пять лет и в чём сейчас проявляется главная сила московского «Динамо».

«Мама привела меня в фигурное катание. Там ей сказали: «Вы его видели? Вам в другую секцию»

— Максим, наверняка мало кто даже из болельщиков московского «Динамо» хорошо знает все детали твоей карьеры. Расскажи, как в принципе начал заниматься хоккеем?

— Свою хоккейную карьеру я начал в Москве, в Марьино. Затем где-то в 10 лет меня позвали в школу московского «Динамо», и я перешёл туда. В «Динамо» отыграл до 16 лет, после чего так получилось, что ненадолго уехал в Северную Америку, и вот сейчас я снова играю здесь.

— В детстве сразу стал заниматься хоккеем?

— Вообще, изначально мама привела меня на каток, чтобы отдать в фигурное катание. Там ей сказали: «Куда вы идёте, вы его видели? Вам в другую секцию». И всё – меня отдали в хоккей, которым тогда я и начал заниматься.

Максим Джиошвили на Кубке Вызова МХЛ — 2016 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Пожить за океаном – очень полезно для кругозора. Очень хорошо, что у меня был такой опыт»

— Наряду с Иваном Игумновым ты относишься к выпуску СДЮШОР «Динамо» — 2013, при этом известно, что сезон-2012/2013 тобой уже был проведён в Америке в «Литл Сизарс». Что это за интересная коллизия?

— Если честно, всех деталей уже и не помню. За школу «Динамо» я играл довольно долго – с 10 до 16 лет. Получается, что провёл здесь шесть лет. Да, так вышло, что тот выпускной год за «Динамо» я не доиграл и уехал в Америку. Так давно всё это было, что сейчас и не скажу точный месяц, когда перебрался за океан.

— Отъезд в Америку был какой-то семейной историей? Ведь вы туда уехали вместе с младшим братом Владиславом.

— Может, на тот момент ещё было рано о чём-то судить, но тогда я почувствовал определённый застой в свой карьере. Потому что по детям забивал и отдавал довольно много, а к тому времени начался какой-то спад. К тому же пожить за океаном – это очень полезно для кругозора, ведь узнаёшь много нового и интересного. Очень хорошо, что в моей жизни был такой опыт. Удалось поучиться в американской школе и понять их образ жизни.

— Ты закончил школу уже в США?

— Я закончил школу в России и уехал в Америку, где учатся 12 классов. Меня зачислили в 11-й, и я отучился там два года. Поэтому получилось так, что закончил ещё и школу в США. Было интересно.

«Ехать в Америку в одну команду с братом означало быть обособленными от остальных. А так пришлось становиться взрослее»

— Ехали туда вместе с родителями или только вдвоём с братом?

— Нет, мы отправились без родителей, и вообще, вышло так, что мы поехали в разные места и в разные команды. Скажем так – ехать туда вдвоём в одну команду означало общаться на русском в основном друг с другом и быть обособленными от остальных ребят. А так тебе просто приходится учить язык, общаться и вливаться в разные коллективы, адаптироваться к разным ситуациям и становиться взрослее.

— Какими были жилищные условия? Хорошо известно, что в Америке зачастую игроков из Европы определяют в различные семьи.

— Так и есть. В первый год сначала я жил в семье нашего тренера, где нас было пятеро пацанов. Помимо меня, из русских ребят был Артур Лаута. Ещё один пацан был из Чехии, другой — с Аляски, а третий – сын тренера. У нас была большая компания – ходили в школу, учились. На следующий год уже подразъехались, заехали другие ребята, и было меньше общения. А в USHL уже поселили в семью, как это у них обычно и работает. Ты приезжаешь – какая-то семья берёт тебя под опеку и дальше во всём помогает.

— Через два года ты вернулся в Россию, а брат ещё на много лет остался в Америке. Почему ваши пути разделились?

— В финансовом плане всё это тянуть было достаточно тяжело. Хоть брат и жил в довольно обеспеченной семье и на него трат практически не уходило, кроме поездок домой в Россию, но финансовая ситуация всё равно сказывалась. Да и дома была непростая ситуация в семье – и мне здесь нужно было помогать.

«Воспоминания от дебюта в КХЛ? Бегал как угорелый. Втыкался даже в тех, у кого не было шайбы. Пытался всех затерроризировать»

— В 19 лет ты дебютировал в КХЛ в составе «Витязя», отыграв почти 10 минут в матче с «Северсталью». Какие воспоминания остались от дебютной встречи?

— В том сезоне весь год я играл в молодёжной команде, и на конец чемпионата меня подтянули к главной команде. У «Витязя» оставалось два матча в регулярном чемпионате – с ЦСКА и с «Северсталью». На матч с ЦСКА меня не поставили, а в следующей игре дали сыграть. Получается, это уже была последняя игра сезона. Бегал как угорелый. Втыкался во всех, даже в тех, у кого не было шайбы.

— В общем, имитировал бурную деятельность на льду.

— Именно так. Просто пытался всех затерроризировать. Как мне кажется, сыграл довольно хорошо, но ушёл без очков. Так мне всё и запомнилось.

— В следующем сезоне ты провёл уже шесть матчей в КХЛ, и я очень хорошо помню те времена, потому что фамилия Джиошвили всегда крутилась в списке хоккеистов, которые должны были вот-вот совершить заметный прорыв в карьере. В МХЛ у тебя была очень приличная статистика, в ВХЛ – в ТХК — всё тоже было неплохо, но следующего матча в КХЛ пришлось ждать пять сезонов. У тебя есть ответ на вопрос – почему так произошло и что в тот момент карьеры было сделано не так?

— Наверное, просто так бывает. В том сезоне, где сыграл шесть матчей в КХЛ, много раз оставался 13-м форвардом. Скажем так, доверяли мне не особо. Но, может, и сам не показывал той игры, которую должен был. Поэтому тяжело сказать, почему тот сезон получился таким. Когда меня спускали в ВХЛ, в принципе, там хорошо играл, но, значит, надо было больше понять игру и стать более матёрым хоккеистом.

Всё равно только с годами ты начинаешь лучше понимать, что от тебя требуется и что ты можешь сделать. Конечно, все игроки должны развиваться и стараться делать всё больше и больше, но есть какие-то определённые козыри, те вещи, которые у тебя получаются лучше, их и нужно использовать.

Максим Джиошвили в «Витязе», сезон-2016/2017 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«В финале Универсиады-2019 сборная России просто отскочила от Словакии»

— В 2019 году ты выиграл Универсиаду в Красноярске в составе сборной России. Часто вспоминается тот турнир? Ведь он пока является твоей главной победой в карьере.

— Было очень приятно, что взяли на Универсиаду и получилось сыграть за сборную России. Был отличный турнир, на котором всё для нас оказалось совсем не просто. Вроде бы и понятно, что Универсиада – это такой турнир, на который в России набрали…

—… профессиональных хоккеистов. Россия и Казахстан – это же традиционно две страны, которые каждый раз возят профессионалов на тот турнир.

— Наверное, и в других командах были профессиональные игроки, просто не из первых лиг. Мы дважды на том турнире играли со сборной Словакии – в группе и в финале – и, на самом деле, это была максимально неприятная команда. Если честно, что в первой, что во второй игре мы просто отскочили. Только на эмоциях от того, что играли дома и все выкладывались, удалось вытащить финал. Вроде мы и давили, бросали, постоянно атаковали, но они были очень цепкими, поэтому было тяжело забить. Плюс у них играл голкипер, который, если я не ошибаюсь, сейчас находится в Америке, где-то под НХЛ, и вот он тогда сыграл просто здорово.

«Играть без голов – это ментально тяжело. Иногда накрывает, и не понимаешь, а что ты делаешь не так»

— Затем в твоей карьере были 4,5 сезона в питерском «Динамо». Практически каждый раз у вас была сильная команда, но так и не получилось добраться до титула в ВХЛ.

— Ну вот в первый год, когда меня из «Витязя» обменяли в «Салават», они титул как раз и завоевали. В принципе, тот сезон я начинал, действуя в первом звене «Динамо», и игра шла — как у нашей тройки, так и у всей команды. Из первых 22 матчей сезона мы проиграли только две игры, и где-то мне не повезло, что меня обменяли. А дальше занимали и второе место, и третье, да и в прошлом году где-то шажочка не хватило. Со своей стороны отдавался полностью, играл как мог. Большое спасибо, что мне доверяли.

— В июле, когда мы общались в Нижнем Новгороде, ты отмечал, что в Питере довелось действовать как на краю атаки, так и в центре, но при этом на позиции центра тебе самому было не очень комфортно. Расскажи подробнее, почему больше нравится играть на краю.

— С краю мне действительно играть комфортнее, потому что центральному нападающему нужно делать очень много работы. Я и так стараюсь на максимуме выполнять необходимую работу, навязывать сопернику борьбу, отнимать шайбу и делать на льду то, что я должен. А в центре ты приезжаешь в свою зону и там тоже должен навязывать свою игру. И мне не хватало силёнок и где-то катания, чтобы помогать команде как в обороне, так и в атаке.

Играть без голов – это ментально тяжело, по крайней мере, лично для меня. Вроде бы играешь и играешь, помогаешь команде как можешь, выигрываешь матчи, но иногда накрывает, и ты не понимаешь, а что делаешь не так. Вроде играешь и стараешься, а голов нет. Когда команда выигрывает, это очень хорошо, но хочется помогать ей и голами.

«Рашевский очень-очень-очень сильно подрос по всем показателям»

— В Питере ты впервые сыграл в одной команде с Дмитрием Рашевским. Некоторые твои экс-одноклубники, оценивая его сегодняшнюю игру, говорили, что на тот момент и подумать не могли, что в будущем он будет настолько сильно доминировать в КХЛ, как он это делает сейчас. А ты в нём видел настолько огромный талант?

— Когда на одной из предсезонок нас поставили с ним в одну пятёрку, в нём я сразу заметил такое качество, что он максимально хорошо умеет находить позицию на льду именно для открывания и броска. Все как-то обычно въезжают в игроков, бьются, а он так хорошо находит свободное место.

— У него феноменальное голевое чутьё.

— Да, он прекрасно находит свободный лёд и обладает при этом резким отличным броском. Я понял это ещё на предсезонке, а как только начались игры, он сразу начал забрасывать шайбы. В одном из матчей, когда мы играли в Тамбове, даже покер оформил. Тогда он старался, играл, выполнял все требования. Очень хорошо выводил шайбу из зоны, что вообще редкость для игроков, которые так много забивают. Прошло время, и, когда в прошлом сезоне меня на пару дней подняли в главную команду во время одной из пауз, я приехал и увидел, что он очень-очень-очень сильно подрос в плане выдумки и в плане физической борьбы. Он добавил по всем показателям. Стал ещё более резким, и ещё одно его сильное качество – он очень хорошо умеет находить линию для броска. И его нестандартная выдумка… Просто дай бог, чтобы он и дальше продолжал расти.

Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Понимал, что шансов вернуться в КХЛ оставалось не так много. Я уже не мальчик. Работал как мог»

— Как раз именно появление Рашевского в Москве стало первой ласточкой в более тесной кооперации между двумя «Динамо». Когда следом в столицу начали отзывать Яковлева, Петрова и других игроков, в душе не закралась мысль, что и твоё возвращение в КХЛ уже на пороге?

— Изначально у нас вообще был «Витязь». Но когда меня оттуда обменяли, то, если честно, я уже не особо рассчитывал, что меня ещё раз туда возьмут и подпишут на двусторонний контракт. Потом два года у Питера не было сотрудничества с командой из КХЛ. А когда появилось «Динамо»… Конечно, все хотят играть в КХЛ и подниматься выше по лигам. И доказывать как самому себе, так и окружающим, что ты можешь там играть. Не сказать, что там я играл так, а здесь по-другому. Везде всегда стараешься играть максимально хорошо, везде отдаёшься на полную, но кому-то везёт, и они попадают в команду к своему тренеру, и им дают шансы, а кому-то не очень.

— В июле был предсезонный сбор в Нижнем Новгороде, где ты произвёл очень приятное впечатление на штаб Алексея Кудашова. Дополнительно готовился к сбору или хватило пребывания в лагере развития, с которого и началось твоё возвращение в КХЛ? Делал ли вообще какую-то особую ставку на это межсезонье?

— Особую ставку в плане чего?

— Работал ли дополнительно над физикой, чтобы приехать в лагерь идеально готовым и максимально повысить шансы на попадание в главную команду?

— На самом деле, прошлый сезон получился очень непростым – мы поздно его закончили, проиграв только в финальной серии. Поэтому сначала нужно было отдохнуть, потому что без отдыха один сезон накладывается на другой, и всё это не так просто. Конечно, я прекрасно понимал, что шансов вернуться в КХЛ оставалось не так много. Я уже не мальчик. Поэтому готовился, работал как мог. Лёд появился незадолго до начала сбора, а в основном был тренажёрный зал. Больше кардионагрузки были.

«Каблуков даёт очень правильные подсказки. В каких-то моментах я и не думал о таких вещах»

— С Иваном Игумновым (с которым вместе играл в СДЮШОР) или с кем-то из других знакомых игроков «Динамо» говорил об особенностях сбора Кудашова? Может, спрашивал совета, как лучше подготовиться к его предсезонной подготовке, которая считается одной из самых сложных в лиге?

— Пацаны, которых спускали в ВХЛ, рассказывали, что у Алексея Николаевича действительно непростая предсезонка. Но не ожидал, что она настолько непростая. Было тяжело. Но тут просто терпишь и работаешь.

— А что стало самым сложным?

— Я не самый маленький, поэтому бег дался тяжелее всего. Было непросто, но вытерпел. Старался выкладываться на полную. Слава богу, что так всё получилось.

— С первого предсезонного матча вы как встали в тройку с Каблуковым и Мурановым, так и продолжаете играть этим сочетанием по сей день, если вынести за скобки небольшой период отсутствия Ивана из-за травмы. Сразу же нашли «химию» в тройке?

— Конечно, взаимопонимание добавляется с каждым сыгранным матчем. Коннект же присутствовал с самого начала, потому что пытаемся играть приблизительно в один прямолинейный хоккей. Стараемся отнимать шайбу, набрасывать на ворота, идти на пятак.

— Чекинг-лайн.

— Не скажу, что нас прямо можно называть чекинг-лайн. Мы не просто выходим и идём бить соперников, а пытаемся завязывать защитников и также стараемся забивать голы, хотим помогать команде.

Максим Джиошвили и Илья Каблуков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Расскажи отдельно о партнёрах по звену. Центр в вашей тройке Илья Каблуков — один из самых опытных игроков во всей лиге. Часто даёт советы?

— Он постоянно даёт очень правильные подсказки. В каких-то моментах я даже и не думал о таких вещах. Например, в каких ситуациях как правильно нужно выходить из зоны. Он очень заслуженный игрок, и он старается подсказывать некоторые нюансы. Мы к нему прислушиваемся – где-то обсуждаем, а где-то и просто слушаем и стараемся выполнить.

— Иван Муранов на прошлой неделе забросил удивительную шайбу в ворота Эдди Паскуале. Не шутили над ним по этому поводу?

— Без шуток не обошлось (смеётся). Если говорить о Ване, то ему бы немного удачи в завершении, а так он в порядке.

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— У него почти в каждой игре очень много моментов. После матча с «Амуром» Алексей Кудашов сказал, что он даже покер должен был оформлять наряду с О’Деллом.

— Да, потому что он очень работоспособный и очень скоростной игрок. Ему просто не хватает чуть-чуть удачи, и в Магнитогорске к нему где-то вернулось за предыдущие игры. Хорошо, что зашла и мы одержали победу.

— Бросается в глаза, что в каждом матче Муранов покрывает на льду какие-то невероятные объёмы, особенно при игре в меньшинстве. Наверное, у него одна из лучших физподготовок в команде.

— В плане физики все плюс-минус одинаково хороши. Просто это его катание и природная сила, наверное. Такой конь (смеётся) бежит, бьёт, отнимает шайбу и бросает, что шайбу не видно!

Максим Джиошвили и Иван Муранов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«В начале сезона адаптировался к скоростям КХЛ. Надо было подстроиться и начать быстрее думать»

— Если говорить уже лично о твоей игре. В начале сезона ты смотрелся неплохо, но результативность всё-таки чуть хромала. В последнее время появился и стабильный набор очков. Пришла уверенность в своих действиях, когда начало залетать?

— Не без этого. Но, как говорил Илюха, поначалу надо было привыкнуть к скоростям. Не сказать, что они были прям супердругие, однако где-то надо было подстроиться и начать думать быстрее. Плюс в начале регулярки присутствует немного сумбура — все только входят в сезон.

— Адаптировался к лиге.

— Да, втягивался, адаптировался. Не скажу, что я сейчас совершаю что-то сверхъестественное, но надеюсь, что и дальше так будет идти. Главное для меня – помогать команде и делать то, что я могу.

— Но шайба в ворота «Салавата», заброшенная за две секунды до конца и принесшая команде важное очко в таблицу, вызвала какие-то особенные чувства? Всё-таки не каждый раз забиваешь в такие моменты встречи?

— Не каждый раз шайба отскакивает на пустые ворота (улыбается).

— Как говорится, в таком правильном месте ещё нужно было оказаться.

— В том эпизоде увидел, что Уил находится наверху и уже принял шайбу, а он очень хорошо видит площадку, поэтому и решил скатиться чуть назад, шайба же удачно вылетела ко мне. Конечно, порадовался голу. Хорошо так забивать в концовке и сравнивать счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Вообще, насколько приятно было, что, в принципе, в такой важный момент встречи тренерский штаб доверил тебе место на площадке и у тебя получилось оправдать их ожидания?

— Конечно, хочется играть в такие моменты. Хочется играть больше, хочется забивать и помогать команде. Потому что главное, чтобы выигрывала команда.

«В «Динамо» очень боевая команда — как кулак. Все работают и понимают, что надо делать»

— Шайба в ворота «Северстали» получилась не самой типичной для розыгрыша большинства. Вместе с Рашевским вы разыграли голевую комбинацию прямо со входа в зону. Расскажи об этом.

— Там получилось так, что мы с Рашем чуть близко подкатились на сброс. Он сам пошёл, и ему уже некуда было деваться, поэтому я сразу понял, что мне нужно помочь ему на выходе в зону. Решил ускориться, а он увидел, что я закатываюсь в зону один, и выполнил очень хорошую подкидку. Дальше у меня уже не было никакого другого варианта, кроме как бросить. Хорошо, что залетело от штанги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— В целом, когда вашу бригаду выпускают на розыгрыш лишнего, ты обычно занимаешь место на пятаке под воротами. Именно так получилось забить «Сибири». Но насколько комфортно тебе играть в такой роли, учитывая, что ты всё-таки больше снайпер?

— На самом деле, в своей карьере я довольно часто играл на пятаке. Только вот в прошлом сезоне в Питере я действовал на верхнем пятаке, и там у меня иногда неплохо получалось. Саня Кучерявенко хорошо отдавал, а я просто вкатывался и подставлял клюшку. Сейчас иногда пересматриваю прошлогодние моменты, пытаюсь подсмотреть, как забивал раньше, и вижу, что в основном мне и не приходилось ничего делать. Просто ставил клюшку, мне туда вкладывали, и залетало. Сейчас вообще хорошо, что в принципе играю в большинстве.

Максим Джиошвили Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Перед началом сезона у многих экспертов от состава «Динамо» были довольно низкие ожидания, но пока всё идёт хорошо – только четыре поражения в основное время в 20 матчах и второе место на Западе. В чём главная сила именно этой команды?

— И слава богу, что так всё идёт. Будем стараться доказывать дальше. У нас очень боевая команда — как кулак. Все работают и все понимают, что надо делать. В «Динамо» есть и лидеры-иностранцы, которые забивают в каждой игре. И в целом у нас очень хорошая команда.

— Ты сейчас находишься на пике личной результативности – как не допустить головокружения от успехов и сохранить столь высокий темп набора очков?

— Хорошо, что я уже не маленький и всё понимаю. Никакой звездой себя точно не чувствую – это вообще 100%. Просто стараюсь работать – а там где-то шайба отскочит, где-то постараюсь бросить, где-то получится отобрать шайбу и отдать передачу.

— В таком насыщенном календаре не наступает пресыщенность от хоккея?

— Так это же здорово. Просто хорошо, что у нас есть возможность играть в хоккей и радоваться каждой встрече.