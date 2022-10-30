Наставник «Адмирала»: трижды играли втроём? Такого в моей карьере не вспомню

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (2:1), а также рассказал об игре дальневосточников в неравных составах.

«Сыграли хороший матч «пять на пять». То, что мы хотели видеть, команда сегодня показывала. Было много ненужных удалений, после этого инициатива перешла к сопернику. За счёт самоотдачи, самопожертвования, хорошей игры вратаря ребята дотерпели и выиграли непростой матч, хотя простых у нас не бывает. Хорошая атмосфера в команде, ребята бьются друг за друга.



Лазушин в воротах? Прислушиваюсь к мнению тренера по вратарям, Серебряков много сил и эмоций отдал в Омске. Саша, считаю, отыграл очень качественный матч.



Трижды играли втроём? Не помню, чтобы такое в моей карьере было. Каждое удаление индивидуально, боремся, разговариваем с ребятами — моментами сдерживаемся, а моментами нет. Удаления ломают систему игры, то, что мы просим от ребят. Молодцы, выстояли, теперь есть хоть навыки игры втроём.



В принципе, мы сильно ничего не дали сделать сопернику «пять на три», учитывая то, какие исполнители у «Автомобилиста». Конечно, они бросали с периметра, но до пустых ворот, как в прошлых матчах, такого не было. Очень компактно играли наши тройки, но столько удаляться нельзя», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Адмирал» после победы остался на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков.