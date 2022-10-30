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«Адмирал» одержал третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» в гостях

«Адмирал» одержал третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» в гостях
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) одержали гости.

В первом периоде на 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Александр Шевченко с передач Ивана Емеца и Колби Уильямса.

На седьмой минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Брукс Мэйсек. На 15-й минуте второго периода вновь вывел «Адмирал» вперёд Николай Елисеев с передач Михала Криштофа и Либора Шулака.

Эта победа стала для «Адмирала» третьей подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Емец, Уильямс) – 11:34 (5x5)   1:1 Мэйсек – 26:16 (5x3)   1:2 Елисеев (Криштоф, Шулак) – 34:26 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Амуром» 3 ноября (17:00 мск). Владивостокский «Адмирал» сыграет в гостях с челябинским «Трактором» 1 ноября (17:00 мск).

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