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Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о поражении в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о поражении в матче с «Адмиралом»
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Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2) и сказал, какой план был у его команды на игру.

«Тяжело вошли в игру, не хватало концентрации, шайба не держалась. Поговорили с ребятами, немного поменяли звенья, и во втором и третьем периодах было более-менее по броскам и моментам, в третьем периоде – 21 бросок. Вроде пустые ворота, а даём лишний пас. Были хорошие моменты, но реализации не было.

Как планировали сыграть в атаке против вязкой команды? Использовать защитников, чтобы растянуть оборону, использовать игрока перед воротами. Были моменты, когда неплохо закрывали вратаря в третьем периоде. Во втором периоде – уже говорил, что давали лишний пас, когда пустые ворота и можно забивать.

Почему такое количество брака в большинстве? Может, торопились поскорее сравнять счёт, непонятные движения были, непонятно шайба скакала.

Нет ли планов использовать Мэйсека в центре? Говорил с ним — ему пока удобнее играть на фланге, а так были такие мысли в голове», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшнего поражения «Автомобилист» остался на третьей строчке в таблице Восточной конференции, набрав 31 очко.

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