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«Спартак» отыгрался с 1:3 и 2:4, но уступил СКА в домашнем матче

«Спартак» отыгрался с 1:3 и 2:4, но уступил СКА в домашнем матче
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В Москве «Спартак» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ принимал СКА. Победу со счётом 6:4 (3:1, 1:3, 2:0) одержали армейцы.

На 11-й минуте первого периода счёт открыл форвард СКА Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Василия Глотова. На 13-й минуте счёт сравнял Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова. Менее чем через минуту вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Степана Фальковского. Через две минуты Александр Никишин сделал счёт 3:1.

На второй минуте второго периода Матвей Заседа с передач Фила Вароне и Джоуи Кина сделал счёт 2:3. На шестой минуте второго периода четвёртую шайбу гостей забросил Михаил Пашнин с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова. Матвей Заседа с передач Егора Савикова и Александра Хохлачёва забросил третью шайбу в ворота СКА на 15-й минуте второго периода. Спустя две минуты счёт сравнял Илья Талалуев с передач Егора Савикова и Данилы Квартальнова.

На шестой минуте третьего периода Дамир Жафяров с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова вновь вывел СКА вперёд. Окончательный счёт установил Евгений Кетов с передач Валентина Зыкова и Никиты Камалова на 18-й минуте третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Жафяров, Глотов) – 10:50 (5x5)   1:1 Квартальнов (Цыплаков) – 12:10 (5x5)   1:2 Яшкин (Хуснутдинов, Фальковский) – 13:25 (5x4)   1:3 Никишин – 15:24 (5x5)   2:3 Заседа (Вароне, Кин) – 21:11 (5x5)   2:4 Пашнин (Хайруллин, Глотов) – 25:25 (5x5)   3:4 Заседа (Савиков, Хохлачёв) – 34:50 (5x5)   4:4 Талалуев (Савиков, Квартальнов) – 36:56 (5x5)   4:5 Жафяров (Хайруллин, Глотов) – 45:36 (5x5)   4:6 Кетов (Зыков, Камалов) – 57:19 (5x5)

Следующий матч «Спартак» сыграет дома с омским «Авангардом» 1 ноября. СКА 2 ноября примет ХК «Сочи».

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