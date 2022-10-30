«Спартак» отыгрался с 1:3 и 2:4, но уступил СКА в домашнем матче

В Москве «Спартак» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ принимал СКА. Победу со счётом 6:4 (3:1, 1:3, 2:0) одержали армейцы.
На 11-й минуте первого периода счёт открыл форвард СКА Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Василия Глотова. На 13-й минуте счёт сравнял Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова. Менее чем через минуту вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Степана Фальковского. Через две минуты Александр Никишин сделал счёт 3:1.
На второй минуте второго периода Матвей Заседа с передач Фила Вароне и Джоуи Кина сделал счёт 2:3. На шестой минуте второго периода четвёртую шайбу гостей забросил Михаил Пашнин с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова. Матвей Заседа с передач Егора Савикова и Александра Хохлачёва забросил третью шайбу в ворота СКА на 15-й минуте второго периода. Спустя две минуты счёт сравнял Илья Талалуев с передач Егора Савикова и Данилы Квартальнова.
На шестой минуте третьего периода Дамир Жафяров с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова вновь вывел СКА вперёд. Окончательный счёт установил Евгений Кетов с передач Валентина Зыкова и Никиты Камалова на 18-й минуте третьего периода.
Следующий матч «Спартак» сыграет дома с омским «Авангардом» 1 ноября. СКА 2 ноября примет ХК «Сочи».
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