Капризов стал первой звездой матча с «Чикаго». Его показатель полезности — «-1»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».
Форвард «дикарей» не отметился результативными действиями в основное время и в овертайме. Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1», а его игровое время составило 23 минуты 37 секунд. В серии буллитов россиянин реализовал решающую попытку.
Второй звездой стал одноклубник Капризова Мэтт Болди, записавший на свой счёт голевой дубль, третьей — Мэйсон Шоу, набравший 2 (1+1) очка.
Напомним, в ночь с 30 на 31 октября в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.
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