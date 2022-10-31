Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый тренер Панарина высказался о признании форварда первой звездой дня в НХЛ

Первый тренер Панарина высказался о признании форварда первой звездой дня в НХЛ
Комментарии

Сергей Левашов, первый тренер российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, поделился эмоциями и мыслями по поводу признания его воспитанника первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

«Артемий — молодец. Он изменил свой стиль игры, как и хотел. Отлично начал сезон. Появилась идея — он воплощает её в жизнь», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 3:2. Панарин принял участие во всех голах «рейнджеров», набрав 3 (1+2) результативных балла.

Новость по теме
Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ
Новость по теме
Зибанеджад высказался об игре Панарина в комбинации с победным голом «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022