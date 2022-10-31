Первый тренер Панарина высказался о признании форварда первой звездой дня в НХЛ

Сергей Левашов, первый тренер российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, поделился эмоциями и мыслями по поводу признания его воспитанника первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.



«Артемий — молодец. Он изменил свой стиль игры, как и хотел. Отлично начал сезон. Появилась идея — он воплощает её в жизнь», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 3:2. Панарин принял участие во всех голах «рейнджеров», набрав 3 (1+2) результативных балла.

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