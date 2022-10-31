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«Металлург» и «Северсталь» совершили обмен

«Металлург» и «Северсталь» совершили обмен
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Магнитогорский «Металлург» в официальном телеграм-канале объявил об обмене с «Северсталью». В результате сделки состав череповецкого клуба пополнил 22-летний нападающий Юрий Платонов.

Отмечается, что взамен магнитогорский клуб получилиденежную компенсацию.

«Мы благодарим Юрия за работу в нашей команде и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры!» — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский форвард принял участие всего в одной встрече, в которой не отметился результативными действиями. Всего с 2018 года у Платонова набралось 14 матчей в КХЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи при общем показателе полезности "-2".

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