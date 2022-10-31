Стал известен срок восстановления защитника «Вашингтона» Карлсона

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон должен восстановиться от полученной травмы в матче с «Нэшвиллом» (3:0) со дня на день, сообщает журналист Сэмми Сильвер в своём «твиттере».
Напомним, Карлсон и ещё один ведущий игрок клуба из Вашингтона Ти Джей Оши получили повреждения в первом периоде игры с «Нэшвиллом» и больше на льду не появлялись. Сегодня стало известно, что Ти Джей Оши выбыл на неопределённый срок с травмой нижней части тела.
Карлсон в текущем сезоне сыграл за «столичных» девять игр, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в Национальной хоккейной лиге 32-летний американец провёл 896 встреч, в которых набрал 599 (134+465) очков.
Джона Карлсона выбрал на драфте НХЛ в 2008 году «Вашингтон» в первом раунде под общим 27-м номером.
- 31 октября 2022
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