Овечкин до двух очков сократил отставание от Оутса в списке лучших бомбардиров НХЛ

В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – по буллитам).

В этой игре российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Теперь на его счету стало 785 заброшенные шайб в 1284 матчах за карьеру в НХЛ. Занимающий 20-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ россиянин набрал 1418-е очко за карьеру и сократил отставание от располагающегося строчкой выше Адама Оутса (1420) до двух результативных действий.



Напомним, Оутс является одним из тех специалистов, кто тренировал Овечкина в ходе его североамериканской карьеры. Наряду с Адамом 1420 очков на данный момент в активе и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.