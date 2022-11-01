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«У «Вашингтона» не было шанса выиграть». Лавиолетт — о поражении в матче с «Каролиной»

«У «Вашингтона» не было шанса выиграть». Лавиолетт — о поражении в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт был расстроен результатом матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

«Мне очень не понравилось, как закончилась эта игра. Мы не имели шансов на победу. Встреча дошла до буллитов, в которых они нас переиграли», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Каролина» поднялась на второе место в Восточной конференции и имеет на своём счету 13 очков. «Вашингтон» с 11 очками после 10 игр замыкает восьмёрку на Востоке. Следующий матч столичные проведут уже завтра на домашнем льду с «Вегасом». Начало матча — 2 ноября в 2:00 мск. «Каролина» одержала вторую победу подряд и 4 ноября поедет в гости к «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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