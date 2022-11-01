Р. Якупов: если «Ак Барс» вернёт Квартальнова, всё ещё можно исправить

Известный хоккейный менеджер Раил Якупов выразил своё недовольство работой Олега Знарка на посту главного тренера «Ак Барса» и считает, что специалиста нужно заменить на Дмитрия Квартальнова, который ранее успешно работал с казанским клубом.

«При Квартальнове команда играла очень хорошо. Казанцы, как и раньше, бежали, топтали, проявляли характер. Та команда напоминала «Ак Барс» 98–99 годов. Не повезло, что два раза попали под «Авангард» Хартли, но три года они шли в лидерах чемпионата. Дмитрий отлично работал с молодыми игроками и ни на что не жаловался.

Сейчас возникает такое ощущение, что «Ак Барс» – это корабль без капитана. Думаю, что Квартальнов с удовольствием примет предложение, если оно поступит. Всё можно исправить, ведь не прошло даже трети чемпионата. Если «Ак Барс» вернёт своего прежнего тренера, где-то, может быть, сделав шаг назад, ничего криминального в этом нет. Всё ещё может поменяться, но для этого нужен вожак на тренерской скамейке. На льду вожаков слишком много. Не надо бояться менять тренера. Когда-то поменяли Вуйтека по ходу сезона и выиграли кубок», — цитирует Якупова «Бизнес Online».

Ранее Квартальнов тренировал «Ак Барс» с 2019 по 2022 год. Казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 игр набрав 24 очка. «Ак Барс» проиграл девять из последних 11 матчей. Ранее тренерский штаб казанцев исключил из заявки на матч с «Нефтехимиком» (5:2) главного бомбардира команды Александра Радулова.