Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий: не хотелось бы начинать игры, пропуская первыми

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий высказался о предстоящем матче с московскими армейцами. В предыдущей встрече с «Нефтехимиком» казанский клуб одержал победу со счётом 5:2.

«Не будем акцентировать внимание на прошедшей победе. Мы хотели выиграть, старались, проделали большую работу. Надо сейчас давать выигрышную серию, чтобы выбраться. У нас не очень хорошее турнирное положение, нам нужны очки, готовимся. Надеюсь, сегодня придут болельщики, очень нужна их поддержка.

Часто пропускаем быстрые шайбы? Да, даже была установка забить первыми. Потому что пропускаем нелепые, необязательные голы. Хорошо, что в матче с «Нефтехимиком» переломили игру, выбрались. Это как раз добавило дополнительную уверенность. Будем работать, анализировать, думать, почему так произошло. Не хотелось бы начинать игры, пропуская первыми.

Помню ли предыдущую встречу с ЦСКА в Москве, когда выиграли со счётом 5:1? Единственное желание – выиграть. С той встречи прошло много времени. Хорошо там играли, я даже пересматривал матч – мы здорово двигались, было большое желание. Надо, наверное, сохранить победный настрой с прошлой встречи, а не смотреть на то, что было больше месяца назад. Нам очень важно сегодня победить», — цитирует нападающего официальный сайт «Ак Барса».

Казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 игр набрав 24 очка. «Ак Барс» проиграл девять из последних 11 матчей. Ранее стало известно, что выведенный из основного состава «Ак Барса» форвард Александр Радулов примет участие в матче с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 ноября, в Казани в 19:00 мск.