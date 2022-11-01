Юрзинов-ст.: Гусеву незачем болтаться за океаном, не имея чётких вариантов

Двукратный чемпион мира и Европы по хоккею Владимир Юрзинов-старший прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в СКА.
«Я считаю, Гусев сделал всё правильно. На мой взгляд, ему сейчас лучше остаться в России и выступать в КХЛ. Помню его ещё мальчишкой, когда он начинал карьеру в Молодёжной хоккейной лиге в ЦСКА. Зачем ему болтаться за океаном, тем более не имея чётких вариантов и не понимая, позовут его куда-то или нет. В СКА же он получит возможность играть в сильном турнире и выходить на лёд в великолепном дворце. Хотя сложно спорить с тем, что он так до конца и не реализовал себя в НХЛ», — сказал Юрзинов в интервью RT.
Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017. Нападающий находился без контракта с начала апреля 2022 года и с тех пор не имел игровой практики. Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане.
- 1 ноября 2022
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