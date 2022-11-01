Леонид Вайсфельд прокомментировал возвращение Гусева в СКА

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал возвращение форварда Никиты Гусева в СКА и рассказал, сколько времени потребуется нападающему для набора оптимальной формы.
«Подписание Гусева, конечно, хорошее. Вопрос заключается лишь в том, насколько быстро Никита наберёт форму. Мне кажется, много времени это занять не должно, ведь он всё-таки готовился к НХЛ. Понятно, что индивидуальные тренировки такого эффекта, как занятия в команде, не дают. Но у Никиты хороший возраст, он не травмирован. С ним всё хорошо. Поэтому я не думаю, что набор формы займёт у него много времени. Получится ли у Гусева ещё раз попробовать себя в НХЛ? Я бы так сказал: это возможно, но маловероятно», – сказал Вайсфельд в интервью «РБ Спорт».
Напомним, сегодня питерский клуб объявил о подписании нападающего Никиты Гусева. Контракт с 30-летним игроком рассчитан на два года. Всего в КХЛ на счету форварда 422 матча в регулярных чемпионатах, в которых нападающий набрал 367 очков — забил 129 голов и отдал 238 результативных передач. Показатель полезности составил «+112».
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