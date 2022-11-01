Главный тренер «Амура» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) и рассказал, за счёт чего удалось раскрыть потенциал нападающего клуба Ярослава Лихачёва.

«Мы довольны этой победой. Это первая победа по буллитам в этом сезоне. Первый и второй периоды были равные. В третьем периоде перетерпели, здорово сыграл наш вратарь. В овертайме моменты были у обеих команд. В серии буллитов забили единственный гол, который привёл нас к победе.



Согласен, что сегодняшнюю победу принёс Аликин? Нет. Сыграла вся команда. То, что вратарь – 70 процентов команды, известно всем. Мы довольны вратарём и командой.



Лихачёв – лучший новичок месяца в КХЛ. Как удалось его раскрыть? Знаю его давно. Он проявлял себя с молодёжного хоккея. У него есть трудолюбие и данные. Мы поверили в него, а он доказывает своей игрой. Он не боится идти в обводку, играет нестандартно, это самое главное», — приводит слова Епанчинцева «ГорОбзор».

После сегодняшней победы «Амур» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков.