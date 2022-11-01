Главный тренер «Салавата»: могли чётче сыграть в определённых моментах, собраннее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 Б) и выразил благодарность болельщикам за то, что пришли на матч.

«Хороший матч с нашей стороны. Создавали моменты, контролировали шайбу и ход матча. В серии буллитов соперник оказался удачливее. Недонастроя не было. Могли чётче сыграть в определённых моментах, собраннее. «Амур» – хорошая команда с отличной вратарской бригадой. Хорошо сыграли в обороне, у них есть нападающие, способные забить.

Почему было мало скоростных атак в первом периоде? Соперник хорошо сыграл в обороне. Весь матч здорово оборонялись, ловили на себя. Мы прессинговали, владели шайбой. Но в нужный момент не хватило хладнокровия.

Почему не сыграл Бочаров? Он готовится к следующим играм. Есть другие ребята, которые сегодня вышли играть.

Не кажется, что у команды есть лишний пас в игре? Особенно в конце второго периода, когда Кулемин мог забивать… Он пытался отдать. Райан Мёрфи был в более выгодной ситуации, два в один выход. Нельзя бить по рукам и говорить: «Ты бросай, а ты отдавай». Ребята должны выходить и принимать правильные решения.

Сучков сегодня много попадал под столкновения. Это тоже для него испытание? Это хоккей, контактный вид спорта. Егор делает большой объём работы, поэтому он попадает под прессинг. Он нацелен на борьбу, выигрывает её для партнёров.

На матче с аутсайдером полный стадион. Что думаю по этому поводу? Я считаю, что в Уфе самые преданные фанаты. Они приходят и болеют за нас, команда это ценит. Все голоса поддержки слышны, ребята от этого дополнительно мотивируются», – приводит слова Козлова сайт «Салавата».