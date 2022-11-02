Уил ломал клюшку, Тринеев смял Юрова. Фото победы «бело-голубых»

В Москве завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) одержали москвичи.



Лучшие кадры встречи «Динамо» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Металлургом» и рассказал, что игра в меньшинстве стала ключом к победе в матче.



«Спасибо болельщикам, кто нас поддерживал. Последние игры отличная атмосфера на стадионе, игроки чувствуют её, играют сердцем и с желанием. Это такой важный момент. Если говорить об игре, то мне понравилось. Была сбалансированная игра, и забили нужные голы вовремя, и, когда надо, атаковали, и, когда надо, оборонялись. В игре было всё, что нужно, поэтому я доволен в тактическом плане тем, как мы играли. Когда соперник начал добавлять, мы потерпели и сыграли от обороны в нужный момент, но всё это было подчинено результату.



В перерыве мы не обращали внимания на низкий допуск по судейству. Вообще мы всегда довольны судьями, поэтому никакой корректировки не было. Игра в меньшинстве стала большим ключом к победе. Как я уже и сказал, сегодня была сбалансированная игра. Здесь надо отдать должное тем, кто играл в меньшинстве. Они в нужный момент пооборонялись. У нас немного там народу, если говорить о нападающих, и они сыграли грамотно и самоотверженно.



Оценить текущий результат «Динамо»? Говорили, что мы в плей-офф не попадём, от этого и отталкиваемся. Пока стараемся попасть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.