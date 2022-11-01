Радулов: игрок ли я «Ак Барса»? Ну вроде как

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал сегодняшнее поражение от ЦСКА (2:3) и ответил, является ли он игроком казанского клуба в данный момент.

«Удалялись, как обычно. В равных составах игра была равная: где-то они нас поджимали, где-то мы их. ЦСКА – сильная команда, которая доказывает это. Думаю, мы неплохо играли в равных составах, нам нужно продолжать так же играть. Удаления сломали игру нам: кто-то сидит и отдыхает, а кто-то «наедается» в обороне. Надо самим зарабатывать удаления, лезть на ворота, чтобы соперник фолил на нас.

Гол Сафонова после моей передачи? Со смены вышел, Слава Войнов хороший пас отдал. Я был на скорости, так получилось. Партнёры хорошо сыграли – вытащили игроков на себя. Всё удачно получилось. Но этот гол не дал нам два очка. Мы сейчас как никогда бьёмся за каждую победу. Нам нужны очки – это самое важное.

В концовке мог сравнять счёт? Да, у меня был хороший момент. Я поднял шайбу, но не до конца. Вратарь хорошо сыграл на самом деле. Если бы бросил сразу, то было бы лучше, но сразу сделать этого не смог. Дал возможность вратарю вернуться в позицию, и шайба поэтому попало в плечо.

В третьем периоде первый бросок был на 12-й минуте. Почему так получилось? Нам нужно исправлять такие моменты. В начале матча особенно часто уступаем, сегодня было лучше, но в других периодах уступали. Совершаем ошибки, нужно играть попроще, особенно когда счёт равный. Нужно всегда давать возможность себе оставаться в игре.

Игрок ли я «Ак Барса»? Ну вроде как. Сегодня же играл или нет, не играл?» — цитирует Радулова «БИЗНЕС Online».

Форвард «Ак Барса» Радулов в матче с ЦСКА отдал одну результативную передачу в моменте с заброшенной шайбой Ильи Сафонова. Напомним, Александр пропускал предыдущий матч с «Нефтехимиком» (5:2) по решению тренерского штаба.