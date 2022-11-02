Дубль Кирилла Капризова позволил «Миннесоте» переиграть «Монреаль»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.



Спустя чуть более 10 минут после первой заброшенной шайбы на старте второй двадцатиминутки 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился вновь – на этот раз в равных составах, а ассистировали ему – нападающие Марко Росси и Тайсон Джост.



Также за хозяев в этой игре на 22-й минуте забил Мэйсон Шоу с паса Йоэля Эрикссона Эка и Мэт Болди на 57-й минуте игры после передач Коннора Дьюара и Джареда Сперджена. За гостей единственную шайбу забросил Ник Судзуки на 56-й минуте встречи.