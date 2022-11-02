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Дубль Кирилла Капризова позволил «Миннесоте» переиграть «Монреаль»

Дубль Кирилла Капризова позволил «Миннесоте» переиграть «Монреаль»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.

Спустя чуть более 10 минут после первой заброшенной шайбы на старте второй двадцатиминутки 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился вновь – на этот раз в равных составах, а ассистировали ему – нападающие Марко Росси и Тайсон Джост.

Также за хозяев в этой игре на 22-й минуте забил Мэйсон Шоу с паса Йоэля Эрикссона Эка и Мэт Болди на 57-й минуте игры после передач Коннора Дьюара и Джареда Сперджена. За гостей единственную шайбу забросил Ник Судзуки на 56-й минуте встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Шоу (Эрикссон Эк) – 21:09 (5x5)   2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 23:30 (5x4)   3:0 Капризов (Росси, Джост) – 34:55 (5x5)   3:1 Судзуки (Дак, Уайдман) – 53:30 (5x4)   4:1 Бродин (Дьюар, Сперджен) – 56:52 (5x5)
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