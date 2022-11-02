Дубль Кирилла Капризова позволил «Миннесоте» переиграть «Монреаль»
Поделиться
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Монреаль Канадиенс». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:1.
Спустя чуть более 10 минут после первой заброшенной шайбы на старте второй двадцатиминутки 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился вновь – на этот раз в равных составах, а ассистировали ему – нападающие Марко Росси и Тайсон Джост.
Также за хозяев в этой игре на 22-й минуте забил Мэйсон Шоу с паса Йоэля Эрикссона Эка и Мэт Болди на 57-й минуте игры после передач Коннора Дьюара и Джареда Сперджена. За гостей единственную шайбу забросил Ник Судзуки на 56-й минуте встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Шоу (Эрикссон Эк) – 21:09 (5x5) 2:0 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 23:30 (5x4) 3:0 Капризов (Росси, Джост) – 34:55 (5x5) 3:1 Судзуки (Дак, Уайдман) – 53:30 (5x4) 4:1 Бродин (Дьюар, Сперджен) – 56:52 (5x5)
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:47
-
04:43
-
04:39
-
04:28
-
04:16
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
02:30
- 1 ноября 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
22:50
-
22:41
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:13
-
22:08
-
22:00
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:20
-
21:10
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:12
Партнерский контент